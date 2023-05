Kılıçdaroğlu'nun Kütahya mitinginde yurttaşlar konuştu

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kütahya mitingine katılan işsiz genç, "Tutuklanamayacağım, hiçbir cümle kuramam. Üzgünüm. Korkuyoruz şu an. Taş atmıyoruz biz, çiçek atıyoruz. Artık çiçek bahçesi açalım istiyoruz. Kalp yapalım" dedi. Emekli bir yurttaş ise çocuğundan aldığı parayı bayram harçlığı olarak torunların verdiğini anlatarak, "Oğlum bana para verdi de ben torunlarıma öyle verdim. Çok gücüme gidiyor. Ben veremedim, emekli maaşım yetmiyordu çünkü" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kütahya mitingine katılan yurttaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun işsiz genç, şunları söyledi:

"Tutuklanamayacağım, hiçbir cümle kuramam. Üzgünüm. Korkuyoruz şu an. Taş atmıyoruz biz, çiçek atıyoruz. Artık çiçek bahçesi açalım istiyoruz. Kalp yapalım. Tutuklanamayacağım, cümleler kuramıyorum, her an tutuklanabilirim yani. Çok sıkıldık. İşsizim. Çok uzun zaman oldu. Benim annem emekli. Eve götüremiyoruz, çok zor… Kendin bir şeyler yapamaya çalıştım. Asla boş durmadım. Ben sanatçıyım aslında. Özel tasarım tablo yapıyorum, resim yapıyorum ama ben bu alanda asla ilerleyemiyorum. Çünkü aldığım malzeme zaten inanılmaz pahalı. Satmaya çalışıyorum, sattığım zaman insanlar çok pahalı diyor. Alamıyorlar ama malzemeye göre fiyat vermek zorundayım. Yapamıyorum. İşimi yapamıyorum. KPSS'ye girmedim. Güvenmiyorum devlete. Nerede torpil varsa onlar geçiyor. Kendimi niye zorlayım ki?"

Bir genç, iktidarın Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemini hatırlatmasına tepki göstererek, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına giden süreci "level" halinde yazdığı pankartı anlattı. Genç, şunları söyledi:

"Level 1, Kılıçdaroğlu'nun ilk hali. Ondan sonra bildiğin üzere bürokrat oluyor. Bir de SSK'yı batırdı diye yalan atanlar var. O zamanın açıkları ile şu zamanın açıklarını karşılaştırsınlar bakayım. Kılıçdaroğlu ne kadar açık vermiş, şu an AK Parti ne kadar açık veriyor? İnşallah 14 Mayıs'ta da Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanımız olarak seçeceğiz."

Bir yurttaş ise Kılıçdaroğlu'nu neden desteklediğini "Adam gibi adam benim için. Doğru, dürüst, fedakar. Daha sayayım mı?" diye açıkladı.

"İKTİDAR KADINLARA GAREZİ OLAN BİRÇOK PARTİ İLE BERABER"

"Yeter ki düş iktidardan, Kütahya'ya bile güneş gelir" yazılı pankart taşıyan genç, Kütahya'daki yağmurlu havayı hatırlatarak, "Kütahya'da güneş inşallah 15 Mayıs'ta doğacak. Biz de onu bekliyoruz… Ata'mızın bize emanet ettiği bu ülkeyi Kemal Bey bize geri verecek inşallah. Bizim de geleceğimiz iyi olacak. Özellikle bir kadın olarak böyle düşünüyorum. İktidar kadınlara garezi olan birçok parti ile beraber ittifak yapmış durumda şu an. O yüzden geleceğimden endişeliyim bir kadın olarak özellikle" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu destekleyen 70 yaşındaki yurttaş da ekonominin kötü durumda olduğunu dile getirerek, aylık 8 bin lira ile geçinmeye çalıştıklarını "Oradan alıyoruz, oraya. Oradan alıyoruz, oraya" diye açıkladı. Yurttaş, "Böyle bir dönem yaşamadım. İlk defa yaşıyorum" dedi.

Başka bir yurttaş da ekonomik sıkıntılardan dert yanarak, "Her şey pahalı. En büyük sıkıntı pahalılık. Hiç kimse bir şey alamıyor. İstediğini yapamıyor. Emeklinin hali perişan" diye vurguladı.

22 yaşındaki genç de ilk oyunu Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıklayarak, "Doğduğumdan beri Tayyip Erdoğan yönetiyor ülkeyi ve hiçbir şeyini görmedim. Adam sürekli vaatlerde bulunuyor ve onun için Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim. Adaleti Kılıçdaroğlu sağlayacak" dedi.

"OĞLUM BANA PARA VERDİ DE TORUNLARIMA ÖYLE VERDİM"

Oğlundan aldığı parayı torunlarına bayram harçlığı olarak verdiğini belirten emekli bir yurttaş ise "Bir oğlum var. Oğlum esnaflık yapıyor, ben onun yanında para kazanayım diye çalışıyorum. Yetmiyor emeklim. (Torunlarına bayram harçlığı) Maalesef veremedim. Oğlum bana para verdi de ben torunlarıma öyle verdim. Çok gücüme gidiyor. Ben veremedim, emekli maaşım yetmiyordu çünkü" diye konuştu.

İşsiz yurttaş, Kılıçdaroğlu'nu adalet ve yüksek enflasyonu bitirmesi için desteklediklerini ifade ederek, "Çok zordayız. Artık tencerelerimiz kaynamıyor. Geçinemiyoruz kesinlikle. Ben markete girmekten korkuyorum. Fiyatlardan korkuyorum. İşim yok, çalışamıyorum. Evim kira. Kimseden bana destek yok. O yüzden sonuna kadar Kılıçdaroğlu" dedi.

İşsiz yurttaşın kızı ise KPSS'den 86 puan almasına rağmen atamasının yapılmadığını vurgulayarak, özel sektörde çalıştığını ve aldığı paranın da kendisine yetmediğini açıkladı. Yurttaş, "Evli olmamama rağmen tek başıma geçinmekte zorluk çekiyorum. Evlenme hayalim yok. Olsa da evlenemeyiz zaten. Şu anda evlenmemiz için 1 milyon para lazım. O da şu anda zaten yok. Nasıl evleneceksiniz? Aşağı yukarı düğün salonunu Kütahya şartlarında 100-150 bin lira. Bunun ev eşyası var. Her türlüsü var, nasıl karşılayacağız bunu" diye sordu.

Oğlu astsubaylıktan ihraç edilen bir anne de "Benim çocuğumun ayaklarının altı patladı, kadın petleri ile dolaştı. O çizmelerin içinde. O yüzden istemiyoruz artık. İnsin, yeter. Benim çocuğumun tek suçu okumaktı. Benim çocuğumun alnına FETÖ'cü diye alnına leke sürdü. Şu an Allah'a çok şükür işi var. Bunların sebebi Tayyip Erdoğan. Yeter artık, bıktık, usandık, insin artık. Yaşı da yetti. İşi de bitti. Güle güle" diye konuştu.

"ÜLKENİN SENARYOSU KILIÇDAROĞLU GELİNCE DAHA İYİ OLACAK"

Senarist olmak isteyen genç ise 14 Mayıs günü için yazmak istediği senaryoyu anlatarak, "Bu ülkenin geleceğini değiştirebilmek adına yazdım. Bu ülkenin senaryosu Kılıçdaroğlu gelince daha iyi olacak. Bu ülkeyi umut dolu gençleri ile görebilmek için senaryo yazmak isterdim" dedi.