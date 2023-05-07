Kılıçdaroğlu'nun Kırşehir Mitingine Katılan Yurttaşlar Neler Söyledi?

HABER: EMRE SERCAN İKE – KAMERA: AZİZ METİN TURAN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kırşehir mitingine katılan bir yurttaş, "Aslında bir miting değil bu. Başkanımızı Çankaya Köşkü'ne yolluyoruz. Bizim amacımız bu. Aynı zamanda gelecek haftanın da kutlama provası bu bizim için. Biz bu seçimi ilk turda kazanıyoruz. Tayyip gidiyor, dedem geliyor" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kırşehir'de miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar, şunları söyledi:

"Türkiye'ye karşı umudu sönenler var ama biz bu kadar umudunu kaybedebilecek bir ülke değiliz. Köklü bir geçmişimiz var. Ne Mustafa Kemal'ler geldi onlar da bu ülkeyi kurtardılar. İlerde de iyi yöneticilerimiz olacak. Biz de bugün buraya Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye geldik. İnşallah Türkiye için hayırlısı olur."

"DÜZEN DEĞİŞSİN"

"Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum. Gençler çoğunluk olarak Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Gençlerin hayatı mahvoldu. Düzen değişsin."

"KEMAL DEDEMİZİ DESTEKLİYORUZ"

"Öncelikle çok umutluyum, mutluyum. Çünkü 21 yıldır bir şeye katlandık. Ben bir değişim olduğuna inanıyorum. Öyle de olmalı zaten. Özellikle gençler için. Kemal dedemizi destekliyoruz. İnşallah, gelecek."

"TAYYİP GİDİYOR, DEDEM GELİYOR"

"Aslında bir miting değil bu. Başkanımızı Çankaya Köşkü'ne yolluyoruz. Bizim amacımız bu. Aynı zamanda gelecek haftanın da kutlama provası bu bizim için. Biz bu seçimi ilk turda kazanıyoruz. Tayyip gidiyor, dedem geliyor."

"7 BİN 154 GÜN PRİMİM VAR, 17 YIL VAR EMEKLİLİĞİME"

"7 bin 154 gün primim var. 1 ay ile EYT'yi kaçırdım. Benden bir yaş küçük arkadaşlarım 5 bin 500 primle emekli oldu. 7 bin 154 gün primim var, 17 yıl var emekliliğime. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz istiyoruz."

"LALE DEVRİ'NİN BİTTİĞİ GİBİ HARAMİLER DEVRİ DE BİTECEK"

"Lale Devri'nin bittiği gibi haramiler devri de bitecek. Umudumuz Kılıçdaroğlu."

"20 YILLIK DİKTATÖRLÜK BİTECEK"

"Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu. 20 yıllık diktatörlük bitecek, sona erecek 13'üncü cumhurbaşkanımız sayesinde."