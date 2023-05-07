Kılıçdaroğlu'nun Kırıkkale Mitinginde Kadın Hakları Konuşuldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kırıkkale mitingine katılan bir yurttaş, "Kadınları yok sayıyorlar. Cumhuriyet kazanımlarımız onların yüzünden elimizden gitti" dedi.

HABER: EMRE SERCAN İKE – KAMERA: AZİZ METİN TURAN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kırıkkale mitingine katılan bir yurttaş, "Kadınları yok sayıyorlar. Cumhuriyet kazanımlarımız onların yüzünden elimizden gitti" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Kırıkkale'de miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar, şunları söyledi:

"Her şey çok güzel olacak. Türkiye için yeni bir başlangıç. Ne mutlu Türk'üm diyene."

"ÇOK GÜZEL OLACAK"

"Çok güzel olacak. Bizler için, gençler için…"

"KADINLARI YOK SAYIYORLAR"

"Kadınları yok sayıyorlar. Cumhuriyet kazanımlarımız onların yüzünden elimizden gitti."

"HIRSIZLARI İSTEMİYORUZ"

"Kılıçdaroğlu inşallah gelir başımıza hırsızlar gider. Kemal Kılıçdaroğlu gelsin. Gençlerimize faydası olacak. Hırsızları istemiyoruz."

"ADALET İÇİN İSTİYORUM"

"Hak, hukuk, adalet. Adalet için istiyorum."

"DEĞİŞİKLİK OLACAK İNŞALLAH"

"Yaşasın Kılıçdaroğlu. Değişiklik olacak inşallah."