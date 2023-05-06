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Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi için yollar trafiğe kapatıldı

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi için yollar trafiğe kapatıldı

Politika Haberleri

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan İstanbul mitingi için alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yollardaki sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

MİLLET ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan İstanbul mitingi için alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yollardaki sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul mitingi saat 17.30'da Maltepe Etkinlik alanında yapılacak. Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergahlara yönlendirildi.


- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe Politika Haberler

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