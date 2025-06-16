Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ziyaretinde ne konuşuldu! Özgür Özel'den "kurultay" iddialarına yanıt

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmesinin ardından, şaibeli kurultay iddialarıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede ne konuşulduğu merak edilirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi.

Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu bugün "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından hakim karşısına çıktı. Duruşmaya katılan CHP lideri Özgür Özel, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özel şunları söyledi: "Ekrem Bey, 'Ben divan başkanı olarak kurultayda bir şaibe görmedim, siz genel başkan olarak gördünüz mü?' diye soruyor. Genel başkan da 'Öyle şey olur mu, ben video çekip, kurultayın tertemiz olduğunu söyledim' demiş."