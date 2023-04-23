Kılıçdaroğlu'nun gelişi öncesi Kahta'da ki provokasyonun görüntüleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretiyle ilgili yaşanan provokasyonlar ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman ziyaretiyle ilgili yaşanan provokasyonlar ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'da ki mezarlık ziyareti, Samsat ilçesindeki türbe ziyaretinde yaşanan gerginliğin ardından Kahta ilçesine yapılacak olan ziyaret iptal edilmişti. AK Parti Kahta İlçe Başkanlığının seçim koordinasyon merkezi önünde CHP'lilerin bulunduğu araçların tekmelendiği görüntüler bazı medya kuruluşlarına yansımıştı.

AK Parti Kahta ilçe Başkanı Osman Çetinkaya, yaşanan olayların CHP'lilerin yansıttığı gibi olmadığını, görüntüler ile yalanladı.

Görüntülerde, Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşılamak için ilçe girişine giden ve zafer işareti yapan yaklaşık 80 kişilik gurubun ters istikamette olmasına rağmen AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin önüne geldikleri ve sloganlar atarak küfrettikleri görülüyor.

Diğer bir görüntüde ise, AK Parti'nin seçim koordinasyon merkezinin önüne gelen 5-6 aracın içindekiler ile partililer arasında tartışma yaşandığı görülüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi öncesinde 2 ayrı provokasyonla karşı karşıya kaldıklarını ve bunların görüntülerin mevcut olduğunu kaydeden Osman Çetinkaya, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi öncesinde iki farklı bir provokasyonla karşılaştık. Millet İttifakının miting alanından seçim koordinasyon merkezimizin olduğu yöne doğru bir gurup yürüyüş yaparak küfürler, sloganlar atarak provokasyon yaptı. İlk provokasyonda partililerimiz gayet sağduyulu davranarak, önümüzden geçmelerine müsaade ettik. Kitle kavşaktan tekrar dönüp tekrar seçim koordinasyon merkezine gelerek flamalarımızı parçalamak istediler. Bunlar Kahtalı değildi, dışardan gelen kişilerdi.

İkinci provokasyonda ise, CHP'li bir grup trafiğe kapalı alana araçlarıyla zorlu girip, camlardan partililerimize küfretmeye başladı. Bunun üzerine araç tekmeleme olayı yaşandı. Her ii provokasyona da partililerimiz müsaade etmedi. CHP milletvekillerinin yaptıkları paylaşımların tamamı yalan, tamamı geçek dışıdır. Paylaştıkları görüntülerin öncesini paylaşmamışlardır. Ne Kahtalılar, ne Adıyamanlılar böyle insan değil. Biz misafirperver insanlarız" dedi. - ADIYAMAN

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023