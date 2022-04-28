Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği, 3 aylık fatura borcunun ödenmesinin ardından açıldı.

Elektrik zamlarını protesto etmek için şubat ayından beri faturasını ödemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesildi. 1 hafta boyunca elektriksiz evde yaşayan Kılıçdaroğlu, bu sabah faturasına online olarak ödedi. Kılıçdaroğlu'nun evine yeniden elektrik verildi.