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Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı

Demirören Haber Ajansı - Kaan Ulu - Politika
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Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği, 3 aylık fatura borcunun ödenmesinin ardından açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği, 3 aylık fatura borcunun ödenmesinin ardından açıldı.

Elektrik zamlarını protesto etmek için şubat ayından beri faturasını ödemeyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği 21 Nisan'da kesildi. 1 hafta boyunca elektriksiz evde yaşayan Kılıçdaroğlu, bu sabah faturasına online olarak ödedi. Kılıçdaroğlu'nun evine yeniden elektrik verildi.


Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Haberler

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