Kılıçdaroğlu'nun en çılgın projesi demokrasi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in en çılgın projesi, demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir' notuyla yeni bir video yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal'in en çılgın projesi, demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir" notuyla yeni bir video yayınladı. Yayınlanan videoda Kılıçdaroğlu; "Yaşasın demokrasi, yaşasın sevgi, yaşasın aşk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk; sen çok yaşa Türkiye'm" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 18.04'te Twitter hesabından; "Saat 19.00'da burada, Bay Kemal'in en çılgın projesini açıklayacağım" mesajını yayınlamıştı.

Kılıçdaroğlu, saat 19.00'da Twitter hesabından "Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasidir gençler. Çünkü demokrasi ve özgürlük, gençlere hediye edilebilecek en iyi devrimdir" notuyla yeni bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu, videoda; şunları söyledi:

"MEDYAYI ÖNÜMDE ASKER GİBİ HİZALADIĞIM, TÜM KANALLARIN YAYINA ZORLANDIĞI BİR GÖRÜNTÜ BENİM ZAMANIMDA ASLA VE ASLA OLMAYACAK"

"Dün yine büyük bir tuhaflık ile karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin tüm kanalları, Erdoğan tarafından gasp edildi. Bir kişi karar verdi ve sizler televizyonlarınızdan oldunuz. Dünkü fotoğraf, bir ülkede demokrasi olmayınca o ülkenin düşeceği halleri çok iyi gösteriyordu. Fotoğraf bu. (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam gazetecilerin sorularını yanıtladığı 30'a takın televizyon kanalında tek ve ortak yapılan yayının görselini göstererek) Çok net konuşayım, medyayı önümde asker gibi hizaladığım, tüm kanalların yayına zorlandığı bir görüntü benim zamanımda asla ve asla olmayacak. Hızlı reformlar yapacağız bu konuda ve bu reformları, öyle iktidar kendi başına falan da yapmayacak. Öyle yaparsak sonuç aynı olur. Medyanın tüm paydaşları bir araya gelecek ve bu medya rezaletini sonsuza kadar çözecek. Net etik kurallar, net kanunlar olacak.

"BÜYÜK BİR SEVGİ İLE TÜRKİYE'Yİ KENETLEDİK. BUNU BEN DEĞİL, SİZ YAPTINIZ SEVGİLİ HALKIM"

Gelelim, yaşadığımız seçim sürecine. Bu süreçte çok mutlu olduğum şeyler oldu ama biraz içimde ukde kalan bir iki şeyde oldu. Çok mutlu oldum; çünkü, büyük bir sevgi ile Türkiye'yi kenetledik. Bunu ben değil, siz yaptınız sevgili halkım. Bizim gibi düşünen veya düşünmeyen herkese kalbimizi açtık. Sevgiye boğduk ülkeyi. Saray öfkesinde boğulurken, bunu başarmış olmamızın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu anlatmama gerek yok herhalde.

"SİYASETİN ELİNİN, SONSUZA KADAR GİYİM KUŞAMINIZDAN ÇEKİLMESİNİ İSTİYORUM"

Üzüldüğüm şeye gelince, belki de içimde ukde kalan tek şey; kadınların giyim kuşamı konusundaki kanunun çıkaramamış olmamızdır. Erdoğan, önce meseleyi sulandırdı. Sonra sıvıştı. Kadınları yine yarı yolda bıraktı. Neyse, seçimden sonra yapmak bize nasip olacak inşallah. Sevgili genç kadınlar, özellikle mütedeyyin kız evlatlarım kız kardeşliğiniz daim olsun istiyorum. Siyasetin elinin, sonsuza kadar giyim kuşamınızdan çekilmesini istiyorum. Gençlerin arasında esen barış rüzgarlarını kurumsallaştırmak istiyorum. En çok keyif alacağım şey, kadınların sahiplendirilmesinden bahsedilen bir terör örgütü partisinin AKP eli ile Meclis'e sokulmuş kadroların önünde bunu yapmak olacaktır. Onların yüzlerine baka baka haykıracağız. Bu kızlara asla dokunamayacaksınız. Onların özgürlüklerini asla alamayacaksınız.

"HERKES, TÜRKİYE OLMAK İSTEYECEK. YAŞASIN DEMOKRASİ, YAŞASIN SEVGİ, YAŞASIN AŞK, YAŞASIN CUMHURİYET…"

Gelelim seçim sonrasına, aylardır vizyonumuzu, projelerimizi, bulacağımız parayı, coşturacağımız ekonomiyi, uçuracağımız borsayı, ucuzlatacağımız gıdayı anlattık. Bunların hepsi çok önemli projeler. Ancak, tüm bunların tek bir esası, tek bir temeli vardır. O esas olmadan anlattıklarımızın hiçbiri olamıyor. O esas, demokrasidir. Yani tüm özgürlüklerimizdir. Sevgili yurttaşlarım, Bay Kemal'in en çılgın projesi demokrasiyi bu ülkeye geri getirmek olacak. Demokrasiye dönüş hikayemiz, bütün dünyayı heyecana boğacak ve demokrasi mücadelemiz belki de dünyaya yapacağımız en asil ihracat olacak. Herkes, Türkiye vakasından bahsedecek. Herkes, Türkiye olmak isteyecek. Adalete inanıyorsanız, demokrasiye inanıyorsanız, insan haklarına inanıyorsanız, uyuma, sevgiye inanıyorsanız o zaman Bay Kemal ile sonuna kadar yürümekten başka seçeneğiniz yok demektir. İlk turda dünyayı değiştirelim. Yaşasın demokrasi, yaşasın sevgi, yaşasın aşk, yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk; sen çok yaşa Türkiye'm."