Kılıçdaroğlu'nun Bursa Mitingine Katılan Gençlerin Görüşleri

HABER: TAMER ARDA ERŞİN- KAMERA: ÜNAL AYDIN

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa mitingine katılan bir genç, "Bir ekmek alıyorsak, bir tane de devlete almak zorunda değiliz. Bir genç olarak ben yol parasını hesaplamak zorunda değilim mesela. Evden çıkarken cüzdanıma bakmak zorunda değilim. Kız arkadaşımın yanında hesap yapmak zorunda değilim. Çikolata canım çekiyor ekmek alırken, alabilir miyim diyememem lazım" dedi. Yöresel başlık giyerek mitinge gelen bir kadın ise duygularını "Hayat dört dörtlük olacak. Ekonomi düzelecek. Gençlerimizin durumu iyi olacak. Yar saçların lüle lüle, Süleyman Soylu güle güle. Süleyman Soylu şaşırma, sabrımı hiç taşırma. Yar saçların lüle lüle, Tayyip'in sarayı güle güle" sözleriyle ifade etti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa mitingine katılan yurttaşlar görüşlerini ve seçimden beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Mitinge gelen bir genç, korkmadıklarını ifade eden elindeki dövizi göstererek, "Bizi sürtük diye ötekileştiren insanlar. Dini, ırkı, mezhebi ile ayrıştıranlarda korkmuyoruz. Hiçbir zaman da korkmayacağız. Kazanacağız. Özgürlük adalet, kadın hakları, gece yarısı sokakta gezmek istiyoruz, rahatça sokakta gezmek istiyoruz. Gece yarısı saat belirlemek istemiyoruz. Kahkaha atmak istiyoruz. Erkek arkadaşlarımız ile özgürce gezmek istiyoruz. Özgür olmak istiyorum. Erkek, kadın diye ayrımcılık istemiyorum" dedi.

"KPSS'DE YÜKSEK PUAN ALDIM ATANAMADIM"

Atama bekleyen gıda mühendisi ise "Yıllardır yok. Yıllardır çok az alım yapıldı. 2020 yılından beri 149 tane gıda mühendisi alındı. Gıda güvenliği bu kadar riskteyken hiçbir gıda mühendisinin alınmaması, ülkeyi çok kötü bir duruma düşürüyor. KPSS'ye girdim. Çok yüksek puan aldım. Atanamadım. Bu mevcut hükümette atanamadım. Şu an Kılıçdaroğlu iktidara gelirse atanabileceğimizi umuyoruz. Kendisine güveniyoruz. Kendisinden söz istiyoruz" diye konuştu.

"Artık kalpler değil ampul patlayıp, kırılacak" yazılı döviz taşıyan genç ise şöyle dedi:

"Biz özlediğimiz özgürlüğü, hakkı, hukuku, adaleti, güzelliği Allah nasip ederse pazar günü geri alacağız. Biz güzel günleri özledik… İnsanlar artık usandı, bıktı, bıkkınlık var insanlarda. 21 yıldır güzel bir şey veremediler insanlara."

Gençliklerinin yandığını dile getiren bir genç ise şunları söyledi:

"Gençliğimiz yandı bizim gençliğimiz, uyanış vakti, son yıldızlar geçidi. Artık bitti. Biz geliyoruz. Millet umudunu artık Millet İttifakı'nda arıyor. Anlatılmaz, yaşanır."

"ALTILI MASANIN KALBİMİZDE YERİ VAR"

Millet İttifakı'ndaki partilerin rozetlerini yakasına takan bir genç ise "Bu ülkede üniversite sınavına hazırlanıyorum. 37 günüm kaldı. Ama o kadar stresliyim ki. Çünkü bu sınavı kazanamazsam geleceğim de olmayacak. Biz artık bu stresi yaşamak istemiyoruz. Altılı Masa, kalbimizde yeri var. Biz bu seçimi kazanacağız" diye konuştu.

"KIZ ARKADAŞIMIN YANINDA HESAP YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

"Onlar paramızı, sen kalbimiziz çaldın" yazılı döviz taşıyan genç, şunları söyledi.

"Erdoğan dediğimiz şahıs, inşallah seçimden sonra daha güzel eleştireceğiz. Paramızı çaldı. Sayın Demokrat dedem, inşallah paramızı geri verecek. Bizim hakkımızı yiyorlar sürekli. Vergi, her şeyin vergisi var. Bir ekmek alıyorsak, bir tane de devlete almak zorunda değiliz. Bir genç olarak ben yol parasını hesaplamak zorunda değilim mesela. Evden çıkarken cüzdanıma bakmak zorunda değilim. Kız arkadaşımın yanında hesap yapmak zorunda değilim. Çikolata canım çekiyor ekmek alırken, alabilir miyim diyememem lazım."

"BAY KEMAL GEL, ELİNİ ÖPERİM"

"Ülkeyi bir soğan, patates gibi soymasınlar. Yeter artık diyoruz" diyen bir yurttaş da

"Gençler, yaşlılar, emekliler geçinemiyor. Gerçekten bunu göremiyorlar, yazıklar olsun diyorum" dedi. Başka bir yurttaş da "Yetim hakkı yiyorlar. Böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Zor durumda kalıyoruz, neden haklarımızı bize vermiyorlar. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyoruz. Bay Kemal gel, elini öperim. Yeter ki sen başımıza gel. Başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

Öğretmen olduğunu söyleyen bir yurttaş da şunları söyledi:

Ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen, uzman öğretmen diye diye sömürdüler. 3 kuruşa öğretmenleri çalıştırdılar. Yarım sigorta ile yılladır köle gibi görevler verdiler. Artık kadro verilsin, 100 bin atama istiyoruz."

İlk kez mitinge gelen bir yurttaş ise "Harika. Kızım için geliyorum, ilk kez mitinge geliyorum, çok güzel" sözleriyle duygularını anlattı.

"SÜLEYMAN SOYLU, GÜLE GÜLE"

Yöresel başlık giyerek mitinge gelen yurttaş ise iktidara şunları söyledi:

"Hayat dört dörtlük olacak. Ekonomi düzelecek. Gençlerimizin durumu iyi olacak. Yar saçların lüle lüle, Süleyman Soylu güle güle. Süleyman Soylu şaşırma, sabrımı hiç taşırma. Yar saçların lüle lüle, Tayyip'in sarayı güle güle. Gün gelecek, devran dönecek, AK Parti halka hesap verecek. Keser döner sap döner, bir gün hesap döner"