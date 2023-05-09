Kılıçdaroğlu'nun Bolu mitinginde vatandaşların talepleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu mitinginde vatandaşlar, temiz ve dürüst bir hayat, emeklilere doğru düzgün zam, kiraların artışının durması gibi taleplerini dile getirdi.

Haber : EMRE SERCAN İKE - Kamera: DURSUN ALKAYA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bolu mitingine katılan bir vatandaş, "Temiz, dürüst bir hayat istiyoruz. Haram olmasın, helal olsun. Emeklilere zam veriyor, öbür taraftan zam koyuyor; bari doğru düzgün zam yapsın. Kiralar almış başını gidiyor, yeter artık" dedi. Bir kadın ise Kılıçdaroğlu'ndan taleplerini sıralarken "Barış, huzur, kardeşçe yaşamak. Çalınan paraları geri getirmek. Kiraların artışını indirmek. Çocuklarımız güzelce bir yatağa girip de güzel bir uyku uyusun" diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Bolu'da miting düzenlendi. Demokrasi Meydanı'ndaki mitinge katılan bir vatandaş, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Temiz, dürüst bir hayat istiyoruz. Haram olmasın, helal olsun. Emeklilere zam veriyor, öbür taraftan zam koyuyor; bari doğru düzgün zam yapsın. Kiralar almış başını gidiyor, yeter artık."

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Mitinge İstanbul'dan geldiğini söyleyen başka bir vatandaş da "Çok güzel şeylerin olmasını istiyorum. Dört gözle bekliyorum" derken diğer vatandaş ise baharın gelmesini umduğunu söyledi. Vatandaş, "Hayallerimiz çok büyük. İnşallah değişim olacak, şart. 20 yıldır değişim olmasını istiyoruz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ GÜZEL BİR UYKU UYUSUN"

Bir kadın seçmende Kılıçdaroğlu'ndan taleplerini sıralarken "Barış, huzur, kardeşçe yaşamak. Çalınan paraları geri getirmek. Kiraların artışını indirmek. Çocuklarımız güzelce bir yatağa girip de güzel bir uyku uyusun" diye konuştu.

"KADINLAR İÇİN, TORUNLARIM İÇİN BURADAYIM"

Bir vatandaş ise "Hak, hukuk, adalet gelecek. Saygı ve sevgi gelecek. Kadınlara karşı küfür kıyamet gelmeyecek. Adalet için buradayım. Kadınlar için, torunlarım için" dedi.