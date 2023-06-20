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Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut son yolculuğuna uğurlandı

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut son yolculuğuna uğurlandı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut, Ankara'da hayatını kaybetti. Nuhut için Ahmet Efendi Camisinde cenaze töreni düzenlendi ve Kılıçdaroğlu da törene katıldı. Nuhut, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuhut, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA'da hayatını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut (67), Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenin ardından toprağa verildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı, CHP Spor Kurulu Başkanı Kenan Nuhut, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Nuhut için bugün Ahmet Efendi Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Nuhut'un ailesi ve yakınları katıldı.  Nuhut'un cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Rukiye MEYVECİ- Umutcan ÖREN/ ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Kenan Nuhut Politika Haberler

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