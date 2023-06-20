Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut son yolculuğuna uğurlandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Kenan Nuhut, Ankara'da hayatını kaybetti. Nuhut için Ahmet Efendi Camisinde cenaze töreni düzenlendi ve Kılıçdaroğlu da törene katıldı. Nuhut, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.