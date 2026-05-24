Haberler

Kılıçdaroğlu'nun avukatından CHP Genel Merkez binasının teslimine ilişkin emniyete dilekçe

Kılıçdaroğlu'nun avukatından CHP Genel Merkez binasının teslimine ilişkin emniyete dilekçe
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı, mahkeme kararına rağmen Genel Merkez binasının teslim edilmediğini belirterek Ankara Emniyeti'ne iki dilekçe verdi ve destek talebinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Celik, parti Genel Merkez binasının teslimi konusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından CHP kurultay davasında, Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına karar verilmişti. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avukatı Celal Çelik, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne 23 ve 24 Mayıs'ta iki ayrı dilekçe verdi. Çelik, Ankara Emniyet Müdürlüğünden, CHP'nin temsil yetkisinin Kılıçdaroğlu ve yönetimine ait olmasına rağmen önceki parti ilgilileri tarafından Genel Merkez binasının boşaltılmadığını bildirerek destek talebini iletti.

"Genel Merkezin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz"

Avukat Çelik yazdığı dilekçede, "Tüm yapıcı girişimlere ve milletvekillerinin görüşme çabalarına rağmen milletvekillerinin dahi Genel Merkez içine alınmadığı, daha ötesi uzunca bir süre yapıcı diyalog kurulmaya çalışılmasına karşın sonuç alınamadığı anlaşılmış olmakla Parti Genel Merkezinin tarafımıza teslimi konusunda gerekli işlemlerin yapılmasını talep ederiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi

CHP'de tahliye krizi sürüyor! Valilikten emniyete jet talimat geldi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi

Bomba iddia! Kılıçdaroğlu kurultay için 4 ismin ihracını istedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adana'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

Adana'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi Rumen yönetmen Cristian Mungiu oldu

Altın Palmiye Ödülü'nün sahibi Rumen yönetmen Cristian Mungiu oldu
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Bina önünde arbede çıktı
Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı