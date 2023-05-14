Kılıçdaroğlu'nun Ağabeyi de Oyunu Kullandı, Diyarbakır'da Hastalar Ambulansla Oy Kullanacakları Yere Götürüldü, Silvan'da Seyyar Sandık Hastaların Ayağına Gitti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu oy kullandı. Diyarbakır'da Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ambulansla oy kullanacakları yere götürüldü. Silvan'da ise seyyar sandıklar hastaların evlerine götürüldü.

KILIÇDAROĞLU'NUN AĞABEYİ DE OYUNU KULLANDI

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'de oy verme işlemleri devam ediyor. 65 bin 518 kayıtlı seçmenin bulunduğu kentte yaşayan Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu oyunu Cumhuriyet Ortaokulu'nda kullandı.

Gıyasettin TETİK- Selim KAYA- İhsan YILMAZ- Serhat Ozan YILDIRIM/DİYARBAKIR- TUNCELİ,