Kılıçdaroğlu'nun Adana Mitingine Katılan Yurttaşlar Beklentilerini Anlattı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana mitingine katılan yurttaşlar, beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Gençler, adalet, hak, hukuk ve liyakat taleplerini dile getirirken, bir anne ise uyuşturucu bağımlısı gençlerin tedavi edilmesini ve istihdam edilmesini istedi. Başka bir yurttaş ise kimlik ayrımı olmadan yaşamak gerektiğini vurgulayarak, İmamoğlu'na yönelik saldırıyı kınadı.

Haber : TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana mitingine katılan kız arkadaşı ile birlikte katılan genç, "Bütün korku duvarlarını yıktık, geldik. Kimsenin provokasyonuna gelmeyeceğiz. Onlar bize taş, sopa attı. Biz gül atacağız" dedi. Bir başka vatandaş ise "Bir sürü halkımız yaralanmadı mı? Bu neyin savaşı? İnsanlar böyle nasıl olmuş, ben anlamıyorum. Düşman mıyız biz Allah aşkına? Bir AK Partili gelse benim kardeşimdir. Ben hiçbir zaman öyle görmem. İnsanız biz sonuçta, insanız. O taşları hak etmedi onlar" diye konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adana mitingine katılan yurttaşlar, beklentilerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Bir yurttaş, "Adalet yok. Beyim de ben de emekli olduğum için geçinebiliyorum. Tek maaş olsa geçinemem. (Bayramda torunlarına harçlık olarak) 100 lira verdim. Ne yapayım? Yetmezdi ama ne yapayım? Küçük, 100 lirayı almaz da şimdi daha ilkokula gidiyor. Büyüse alır mı 100 lirayı? Beğenmez" dedi.

GÖZLERİ DOLAN GENÇ: İNANIYORUM, ALACAĞIZ

Ampul resmi üzerine "Lüzumsuzsa, söndür" yazılı döviz taşıyan genç, "21 yıldır gençleri sömüren bir AK Parti var karşımızda. Artık bunu söndürmemiz gerekiyor" dedi. Genç, kendilerinin haklarının yenmemesi ve güzel bir yaşam istediğini dile getirerek, "Tüm insanların hak yenmeden bir yerlere gelebilmesi. Güzel şeyler yaşayabilmesini istiyorum. (Gözleri dolu bir şekilde) Duygulanıyorum. Duygularımı dile getiremiyorum, ister istemez. Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum ve bu seçimden beklentilerim çok büyük. İnanıyorum, alacağız. Herkes inansın buna" diye konuştu.

"HER TÜRLÜ AYRIŞMAYA UĞRUYORUZ"

Liyakat isteyen başka bir genç de atamalarda haksızlık yapıldığını ve yüksek puan alanların mülakatta elendiğini ifade ederek, "95 puan almış adamı, 75 puan almış adamın yerine eliyorlar. Sırf arkasında dayısı var diye. Herkes bundan mustarip. Liyakat, liyakat diyoruz. Ayrıştırıyorlar bizi. Her türlü ayrışmaya uğruyoruz. Bir görüşe sahip olmadığımız için üniversitede bile hocalar tarafından kötü gözle bakılıyor. Bunu yıkmak istiyoruz. 14 Mayıs'ta gereken cevabı vereceğiz" diye vurguladı.

Çocuğunun uyuşturucu kullandığını belirten bir anne ise şunları söyledi:

"Beklentim, uyuşturucu bağımlısı gençlerin tedavi edilmesi. Onların istihdam edilmesi ve uyuşturucunun kökünün kazınmasını istiyorum. Uyuşturucu tacirlerinin kökü kazınsın. Bağımlılar tedavi edilsin. Gençlerimiz istihdam edilsin, tedavi edilsin istiyorum. Oğlum kullanıyor uyuşturucu. Tedavi olmasını istiyorum. İçiyor. Bir şey yapmıyor, içiyor. Gözümün önünde eriyip, bitiyor. Ölecek, gözümün önünde ölecek. Hiçbir şey yapamıyorum… Emekliyim, yiyecek ekmek bulamıyorum. Oğluma veriyorum. Vermezsem olmuyor. Çok zor. Gözümün önünde eriyor. Bir şey yapamıyorum. Onun için geldim buraya. Uyuşturucunun kökünü kazıyacağım dedi Kemal Abi."

"SEÇİM KAYBEDİLİRSE YURTDIŞINA ÇIKAN GENÇLERDEN BİRİ OLACAĞIM"

"Darbe ile değil, seçimle gidiyorsunuz" yazılı döviz taşıyan genç ise şunları belirtti:

"Bu seçimin darbe olduğunu iddia ettiler. Ama kesinlikle darbe değil. Seçimle geldiler, seçimle gidecekler. Biz gençler olarak pek siyasetten anlamıyoruz. Ama bunlar sayesinde anlamış olduk. Laiklik, özgürlük istiyoruz. Ülkemizi üç kuruşa da sattırmayız. Eğer bu seçim kaybedilirse ben de kesinlikle yurtdışına çıkan gençlerden biri olacağım."

Genç, Kılıçdaroğlu'na ilişkin "İktidar, yolsuzluğunu, hırsızlığını, herhangi bir rüşvetini hiçbir şekilde bulamadı. Son çare olarak sanal hırsızların yanına gidiyorlar" diye vurguladı.

"ADANA KEBAP CENNETİ, YİYEMİYORUZ"

Bir genç ise "Bütün korku duvarlarını yıktık, geldik. Kimsenin provokasyonuna gelmeyeceğiz. Onlar bize taş, sopa attı. Biz gül atacağız… KYK bursu 250 lira yatıyor. 30'a böldüğünüzde günlük 40 lira para yapıyor. 40 lira ile ben nasıl geçinebilirim? Yurtlarımız kötü, her şey kötü. Düzelmesi lazım. Eğitim kötü. 3 bin 500 lira kredi kartı borcum var. Öbür aydan para harcadım. Yetişemiyoruz. Bir kahve 50 lira. Adana döner, kebap cenneti. Yiyemiyoruz. Elimize çayımızı, çekirdeğimizi alıyoruz, dışarıda oturuyoruz" diye konuştu.

"PARTİM AYRI, DİNİM AYRIDIR"

Bir başka yurttaş, kolundaki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan dövmeyi göstererek, şunları kaydetti:

"Konuşmalarında esnafı dile getiriyorlar mı? Hiç getirmediler. Hak, hukuk ve adalet. Ben gençler ve depremde ölen kardeşlerimiz mağdur kaldığı, ölüme terk edildiği için geldim. Ben Atatürkçüyüm, bu değişmez. Kapalı olabilirim. Beklentimiz hak, hukuk ve adalet. Adalet hiç kalmadı. Türkiye'mizde adaleti bitirdiler. Konuşanı içeri alıyorlar. Hiç susmadım, susmayacağım da. Buyursun gelsin, alan alsın beni… Buna bile laf ettiler, ben parti için asla kapatmam. Partim ayrı, dinim ayrıdır. Dini karıştırmam."

Erzurum'da İmamoğlu'na yönelik saldırıya da Adanalıların tepkisi vardı. Yurttaş, saldırıyı kınayarak, "Çok çirkin bir saldırı. Tutmaya bilirsiniz. Ben de AKP'li, CHP'li, MHP'li ve İYİ Partili olabilirdim. Bu çirkin saldırı, Kılıçdaroğlu'nun oyunu ikiye katladı" dedi.

Genç ise Türkiye'de kimlik ayrımı olmadan yaşadıklarını vurgulayarak, "Taş atılmasını şiddetle kınıyoruz. Hayal kırıklığına düştüm. Ne olursa olsun, hangi partiden olursa olsun. Doğru bulmuyorum. Sonuçta gençlere örnek olmak lazım. Çocuklara örnek olmak lazım" diye düşüncesini açıkladı.

"Bici yeriz, şalgam içeriz, oyumuzu Bay Kemal'e veririz" yazılı döviz taşıyan yurttaş da, İmamoğlu'na yönelik saldırıya tepki göstererek, "Bici yeriz, şalgam içeriz, kebap yeriz. Adana aşktır, yaşasın Kılıçdaroğlu" dedi.

"Anka kuşu gibi küllerimizden doğacağız" yazılı dövizi taşıyan genç ise "Durum ortada, pek fazla konuşmaya gerek yok. Biz gençler olarak kurtaracağız ülkeyi bu halden" diye vurguladı. Başka bir genç de yüzüne yazdığı "İlk turda bitirelim" yazısını gösterdi.

İmamoğlu'na saldırıya tepkili olan başka bir yurttaş da "Bir sürü halkımız yaralanmadı mı? Bu neyin savaşı? İnsanlar böyle nasıl olmuş, ben anlamıyorum. Düşman mıyız biz Allah aşkına? Bir AK Partili gelse benim kardeşimdir. Ben hiçbir zaman öyle görmem. İnsanız biz sonuçta, insanız. O taşları hak etmedi onlar" diye konuştu.