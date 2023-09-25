Kılıçdaroğlu, Neşet Ertaş'ı anarak saygıyla andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk halk ozanı Neşet Ertaş'ı vefatının 11. yılında andı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bağlamanın teline her dokunuşunda yüreğimizi titreten, bundan 11 yıl önce yorulup aramızdan ayrılan büyük halk ozanı Neşet Ertaş'ı saygı, rahmet ve özlemle anıyorum. Bozkırın Tezenesi'ni asla unutmayacağız." ifadesini kullandı.