Kılıçdaroğlu'ndan Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte hayatını kaybeden işçi için başsağlığı mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin ailesine başsağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, " Zonguldak Ereğli'de meydana gelen maden ocağındaki göçükte yaşamını yitiren maden emekçimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan maden emekçilerimize acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Politika