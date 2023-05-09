Kılıçdaroğlu'ndan yurtdışındaki gençlere çağrı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına giden gençlere "Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir" çağrısında bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışına giden gençlere "Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir" çağrısında bulundu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; yurtdışına giden gençlerin Türkiye'ye dönmek için başlattığı kampanyaya ilişkin haberi alıntılayarak, "Gelin evlatlarım, dönün gençler. Bu ülkenin size ihtiyacı var. Sizin hayalleriniz benim hedefimdir" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun alıntıladığı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunu öğrencileri, 'Siz İsteyin, Biz Döneriz' hareketi başlattı. Kemal Kılıçdaroğlu, yurtdışında yaşayan gençlere Türkiye'ye dönmeleri için çağrıda bulunmuştu."