Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş ve Maden-İş genel başkanlarına taziye telefonu

Politika Haberleri

Kılıçdaroğlu'ndan Türk-İş ve Maden-İş genel başkanlarına taziye telefonu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul'u telefon ile aradı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile Maden-İş Genel Başkanı Nurettin Akçul'u telefon ile aradı. Bartın Amasra'da gerçekleşen maden kazası ile ilgili bilgi alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden madenciler için başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Türk İş Politika Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title