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Kılıçdaroğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'a tebrik

Kılıçdaroğlu'ndan Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'a tebrik

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Çaykur Rizespor'u tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e yükselmeyi başaran Çaykur Rizespor camiasını kutluyor, gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Rizespor Spor Politika Haberler

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