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Kılıçdaroğlu'ndan şehit jandarma personeli için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit jandarma personeli için başsağlığı mesajı

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'e Allah'tan rahmet diledi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de şehit olan Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'e Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında şehit olan askerimiz Oğuzhan Kabayel'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Nevşehir'de Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli Uzman Onbaşı Kabayel (21), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarpması sonucu şehit olmuştu.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika

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