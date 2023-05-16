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Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şırnak'ta düzenlenen operasyonda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan güvenlik korucumuz ve askerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Şırnak Allah Politika Haberler

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