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Kılıçdaroğlu'ndan 'sandıkları terk etmeyin' çağrısı Açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan "sandıkları terk etmeyin" çağrısı Açıklaması

Politika Haberleri

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız halkım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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