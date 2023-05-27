Kılıçdaroğlu'ndan sandık güvenliği çağrısı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sizden bir isteğim var. Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın. Çünkü, onlara yine baskı kurmaya çalışacaklar. Pazar günü omuz omuza olalım. Ardından oy kullandığımız sandığın başında olalım, oy sayımını izleyelim. Islak imzalı tutanakları kontrol edelim; fotoğrafını, videosunu çekelim. Sadece bir adım kaldı. Senin oyun, onun boyunu aşacak. İlk turda salladık; yarın kazanacağız. Müşahitlerimize asla dokundurtmayacağız" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tur oylamasında sandık güvenliğine ilişkin sosyal medya hesabından yayınladığı video ile vatandaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sevgili halkım… Size ulaşmamı engellemek için her şeyi yaptılar. Devletin bütün imkanlarını hukuksuzca kullandılar. Sizden bir isteğim var. Yarın sandık görevlilerimizi yalnız bırakmayın. Çünkü, onlara yine baskı kurmaya çalışacaklar. Pazar günü omuz omuza olalım, Anayasal hakkımızı kullanalım. Ardından oy kullandığımız sandığın başında olalım, oy sayımını izleyelim. Islak imzalı tutanakları kontrol edelim; fotoğrafını, videosunu çekelim. Sadece bir adım kaldı. Ne dedik? Senin oyun, onun boyunu aşacak. İlk turda salladık; yarın kazanacağız. Müşahitlerimize asla dokundurtmayacağız. Vatanını seven sandığa gelsin."