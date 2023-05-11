Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'ya çağrı: Elinizi Türk devletinden çekin

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Rusya'yı Deep-fake içerikler, kumpaslar ve montajlarla suçladı ve dostluğun devamı için elini Türk devletinden çekmesi gerektiğini belirtti.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabında; "Sevgili Rus dostlarımız. Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız" açıklamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamasını Türkçe ve Rusça olarak paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Deep-fake'a ilişkin yaptığı açıklamanın ardından bu akşam Twitter hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, açıklamasını hem Türkçe hem Rusça paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili Rus dostlarımız. Dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk'ün devletinden çekin. Biz hala işbirlikten ve dostluktan yanayız."