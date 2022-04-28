Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerinin ailelerine taziye telefonu - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerinin ailelerine taziye telefonu

AA - Merve Yıldızalp - Politika
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Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu şehitlerinin ailelerine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerin ve Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotların aileleriyle telefonda görüştü.

BURSA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerin ve Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotların aileleriyle telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen, piyade sözleşmeli er Doğukan Korkmaz, şehit sözleşmeli er Yunus Kalkan ve veteriner sözleşmeli er Fırat Canlı ile Şırnak'ta şehit olan sözleşmeli er Mustafa Şenyurt'un ailelerini telefonla aradı." ifadesine yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun Bursa'daki uçak kazasında yaşamını yitiren eğitmen pilot Furkan Otkum ile pilot Murat Avşar'ın aileleriyle de telefonda görüştüğü bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şehitlere ve pilotlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileklerini ilettiği kaydedildi. ???????

AA / Merve Yıldızalp - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa, Şehit, Politika, Haberler

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