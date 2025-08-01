Kılıçdaroğlu'ndan Oykun Başar'a Taziye Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat'ta CHP İlçe Başkanı Oykun Başar'ı ziyaret ederek vefat eden oğlu Ege Başar hakkında bilgi aldı. Ziyarete çeşitli CHP yöneticileri de katıldı.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya programı kapsamında CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar'a taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Kılıçdaroğlu, Oykun Başar'ın 14 Temmuz'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oğlu Ege Başar'ın (13) vefat süreci ve yaşananlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve CHP Manavgat İlçe Örgütü yöneticileri de hazır bulundu. Kılıçdaroğlu ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ziyaretin ardından Ankara'ya gitmek üzere Manavgat'tan ayrıldı.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey

Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.