Kılıçdaroğlu'ndan Oykun Başar'a Taziye Ziyareti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya programı kapsamında CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar'a taziye ziyaretinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyarette Kılıçdaroğlu, Oykun Başar'ın 14 Temmuz'da Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oğlu Ege Başar'ın (13) vefat süreci ve yaşananlar hakkında bilgi aldı. Ziyarette Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve CHP Manavgat İlçe Örgütü yöneticileri de hazır bulundu. Kılıçdaroğlu ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ziyaretin ardından Ankara'ya gitmek üzere Manavgat'tan ayrıldı.

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),