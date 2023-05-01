Kılıçdaroğlu'ndan Mitinglerde Ayran Tartışması Açıklaması

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün Kütahya'da yaptığı mitingin ardından yurttaşların ücretsiz dağıtılan ayranları çantalarına doldurması kamuoyu gündemine yansıdı. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bugün Twitter hesabından konuyla ilgili şu mesajı paylaştı:

"Mitinglerde (hangi partinin olursa olsun) fakir fukaranın evine biraz su, ekmek, ayran veya bir sandviç götürme çabasıyla alay edenler bizden değildir. Bu insanlarımızı paylaşmayın, konuşmayın. Kimsenin haysiyeti ile oynamayın. Lütfen!"