Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı Açıklaması - Haberler

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Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı Açıklaması

AA - Merve Yıldızalp - Politika
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Kılıçdaroğlu'ndan Meclise olağanüstü toplantı çağrısı Açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, Meclisi olağanüstü toplantıya davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, Meclisi olağanüstü toplantıya davet etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. 'Üzgün görünmek' yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim. Bakırtaş-Karakaya Şiddeti Önleme Kanunu'nu çıkartalım. Hemen." ifadesini kullandı.

AA / Merve Yıldızalp - Politika

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