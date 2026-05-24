Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklama yaptı Açıklaması

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, yargı ve emniyet personelinin mahkeme kararına uymasını isteyerek, talimata aykırı hareket edenler hakkında tedbir alınacağını duyurdu.

Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde yaşanan gerginliğe ilişkin açıklaması, Basın Danışmanı Atakan Sönmez tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Sönmez'in paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"CHP'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca, örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
