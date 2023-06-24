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Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tebrik telefonu

Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tebrik telefonu

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener ile telefonda görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener ile telefonda görüştü.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, yeniden İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Meral Akşener'i telefonla arayarak tebrik etti.

Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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