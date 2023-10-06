Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl Dönümünü Kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadim şehir İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında; milli kurtuluşa ve bağımsızlığa olan inancıyla İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle anıyor, bu coşkuyu yaşayan İstanbul halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kadim şehir İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında; milli kurtuluşa ve bağımsızlığa olan inancıyla İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle anıyor, bu coşkuyu yaşayan İstanbul halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü bu akşam sosyal medya hesabı X'te (Twitter) paylaştığı mesajla kutladı. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Kadim şehir İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında; milli kurtuluşa ve bağımsızlığa olan inancıyla İstanbul'u işgalden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını minnetle anıyor, bu coşkuyu yaşayan İstanbul halkını sevgi ve saygıyla selamlıyorum."