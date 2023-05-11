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Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı: 'Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin'

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye çağrı: "Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin"

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye çağrıda bulunarak, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Türkiye Politika Haberler

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