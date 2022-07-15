Kılıçdaroğlu'ndan, Hahambaşı Haleva'ya 'geçmiş olsun' telefonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yahudi Mezarlığı'na yapılan saldırı nedeniyle Hahambaşı İsak Haleva'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yahudi Mezarlığı'na yapılan saldırı nedeniyle Hahambaşı İsak Haleva'ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yahudi Mezarlığı'na yapılan çirkin saldırı nedeniyle, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva'yı telefonla aradı. Saldırıdan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. Demirören Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Yahudi Mezarlığı İsak Haleva Politika Haberler

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