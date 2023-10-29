Cumhuriyet Yüz Yaşında.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında yayınladığı mesajda, “Bugün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin, Cumhuriyet’i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun! Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk’ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.Yaşasın Cumhuriyet” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yılında yayınladığı mesajda, "Bugün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin, Cumhuriyet'i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun! Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk'ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız. Başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Bugün, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren, güçlüleri değil, haklıları yüreklendiren bir gündür. Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan milletimizin, yönetimi ele aldığı gündür. Bugün, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin, Cumhuriyet'i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun!

Cumhuriyetin inşasının hemen ardından gerçekleştirilen atılımlar, savaş meydanlarında kazandığımız zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam manasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir. 100 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyet'i tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır. Çünkü Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun en önemli adımı olsa da demokrasinin eksik kaldığı hiçbir rejim, tek başına millet egemenliğini sağlayamaz.

Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk'ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız! Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum.Yaşasın Cumhuriyet!'"