Kılıçdaroğlu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat davası

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında montajlı video hazırlattığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi hakkında montajlı video hazırlattığı iddiasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası açtı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinglerinde izlettiği videoya ilişkin avukatı Celal Çelik aracılığıyla Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, dava açtı. Dava dilekçesinde 'haksız saldırı', 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon TL tazminat ödemesi talep edildi. Avukat Celal Çelik, Twittter hesabından yaptığı açıklamada, şehit çocuklarına eğitim bursu olarak verilmek üzere 1 milyon TL'lik tazminat davası açtıklarını belirtti.