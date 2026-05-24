Kılıçdaroğlu: "CHP'nin tüm örgütlerine mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini paylaştı.

Paylaşıma göre Kılıçdaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri emniyet personeli ve tüm kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır." - ANKARA

