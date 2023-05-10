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Kılıçdaroğlu'ndan Borsa manipülasyonu açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Borsa manipülasyonu açıklaması

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım' dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Twitter hesabından borsadaki manipülasyonlara ilişkin bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. Yemin billah olsun ki bakmayacağım!"

Kaynak: ANKA / Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

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