Kılıçdaroğlu'ndan, Baykal'ın evine taziye ziyareti Politika Haberleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 84 yaşında vefat eden eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın evine taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın Beysukent'teki evine geldi. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu çifti, aileye taziyelerini iletti. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu çiftini, Baykal'ın kızı Aslı Baykal ile oğlu Ataç Baykal ve partililer uğurladı. Ziyarette Kılıçdaroğlu'na CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile bazı partililer de eşlik etti. Kaynak: AA / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Deniz Baykal Milletvekili Politika Haberler

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