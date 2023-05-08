Kılıçdaroğlu'ndan, '9 Mayıs Avrupa Günü'nde AB büyükelçilerine tebrik mektubu Açıklaması

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin mukim büyükelçilerine gönderdiği tebrik mektubunda, Türkiye'nin AB üyeliği hedefinin, sadece Türkiye'nin değil, AB'nin de geleceğini...

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin mukim büyükelçilerine gönderdiği tebrik mektubunda, Türkiye'nin AB üyeliği hedefinin, sadece Türkiye'nin değil, AB'nin de geleceğini yakından ilgilendiren bir gerçeklik olduğunu belirtti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, "Sayın Büyükelçi" ifadesiyle başladığı mektubuna, hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri, basın, düşünce ve ifade özgürlüğü gibi temel evrensel değerlere güçlü şekilde sahip çıkıldığının ifadesi olan "9 Mayıs Avrupa Günü"nü kutladı.

Partisinin, Türkiye'nin AB üyeliği hedefi için önemli bir rol oynadığını ve Ankara Anlaşması'nı imzalayarak bu süreci başlattığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu hedefe ulaşmak için Türkiye'de yürütülen reform sürecinde de CHP'nin AB standartlarının uygulanması ve uyum sağlanması için yoğun çaba harcadığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin AB üyeliği hedefi, sadece Türkiye'nin değil, AB'nin de geleceğini yakından ilgilendiren bir gerçekliktir. Bu hedef, AB'nin güvenliği, istikrarı ve refahı için de önemlidir. Türkiye, jeostratejik konumu, ekonomik potansiyeli ve kültürel zenginliği ile AB için değerli bir ortaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Günü'nde, Avrupa dayanışmasının güçlü bir şekilde tesis edilmesinin önemine değinen Kılıçdaroğlu mektubunu, "9 Mayıs Avrupa Günü"nüzü kutluyor, Türkiye'nin AB üyeliği hedefine ulaşması ve AB-Türkiye ilişkilerinin daha da güçlenmesini temenni ediyorum." ifadesiyle sonlandırdı.