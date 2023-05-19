Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter mesajı şöyle: Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun" mesajını yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter mesajı şöyle:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!"