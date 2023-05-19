Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs Mesajı

Politika Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter mesajı şöyle: Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun" mesajını yayınladı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun Twitter mesajı şöyle:

"Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, dahili ve harici bedhahlara karşı Türkiye, yine gençleriyle bir tarih yazmaya hazırlanmaktadır. Umudumuzu ve Atatürk'ün gençlere verdiği tarihsel görevi diri tutarak, kararlılıkla yürüyeceğiz. 19 Mayıs kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA / Politika

Mustafa Kemal Atatürk Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title