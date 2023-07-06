Kılıçdaroğlu'na Man Adası Davasında Tazminat Hükmü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017'de grup toplantısında yer verdiği 'Man Adası' iddialarına karşın Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 20 bin lira ve Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Kemal Kılıçdaroğlu Yargıtay Politika Haberler