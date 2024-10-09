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Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Özgür Özel, canlı yayında anket sonucu verdi

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Meclis açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girerken CHP'lilerin ayağa kalkmasıyla ilgili yöneltilen eleştirilere yanıt veren CHP lideri Özgür Özel, isim vermeden Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Ellerindeki son anket sonuçlarını da paylaşan Özel, "Eylül ayı anketinde, 9 anketin ortalamasına göre 3 puan öndeyiz" dedi.

CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'te ayakta karşılanmasına ilişkin eleştirilere yanıt verdi. "Erdoğan'ın şahsına değil, makamına saygımızdan kalktık" diyen Özel, "Biz kimsenin yaptığını unutmuyoruz. Ne Erdoğan ile anayasa yapmaya ne de uzlaşmaya niyetimiz var. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben vereceğim. Bundan kırılmış kim varsa hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında CHP'nin yaptırdığı seçim anketini paylaşan Özel, "Bu parti 47 yıl sonra iktidar oldu. Çok uzun süre normalleşme adımları attığımızda birinci parti olma özelliğini korudu. Biz kendi içimize dönüp belli tartışmalara yoğunlaşıp normalleşme eleştirileri AK Parti, MHP, İYİ Parti seçmeninde partiye irtiba kaybettirdi. Eylül ayı anketinde, 9 anketin ortalamasına göre 3 puan öndeyiz. Niye 6 puan önde olmayalım? Bizim yaptırdığımız ankette 4.5 puan öndeyken şimdi 3 puan öndeyiz. Biz bu iktidarı değiştirmek istiyoruz. İktidara yakın şirketlerin birinde 0.7 puan gerideyiz, diğerinde çok küçük bir farkla öndeyiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na gönderme yapan Özgür Özel, canlı yayında anket sonucu verdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel Politika Güncel Eylül

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