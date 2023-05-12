Kılıçdaroğlu'na geniş güvenlik önlemi

Millet İttifakı Samsun mitingi

Miting uzayınca bayılan bayılana

SAMSUN - Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun mitinginde geniş güvenlik önlemleri altında halka seslendi.

Dün Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Rusya'yı Türkiye'deki seçimlere müdahale etmekle suçlayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Samsun'da vatandaşlarla buluştu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitinge Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.

Bayılan bayılana

13.30 olarak ilan edilen mitingin 1 saat geç başlaması ve saat 16.10'a kadar sürmesi birçok vatandaşın baygınlık geçirmesine yol açtı. Baygınlık geçiren vatandaşlara doktor olan CHP Milletvekili Adayı Murat Çan müdahale etti. Fenalık geçiren birçok vatandaş ise sağlıkçılar ulaşana kadar miting alanında yerde yatarak bekledi.

Mitingde sırasıyla Ekrem İmamoğlu, Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu birer konuşma yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu yoğun güvenlik önlemi altında konuştu

Mitingde son konuşmayı yapan ve emeklilere 15 bin TL bayram ikramiyesi vereceğini yineleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'deki Suriyelileri de 2 yıl içerisinde memleketine göndereceğini ifade etti. Diğer liderlerin aksine yoğun güvenlik önlemleri altında sahneye çıkan Kılıçcaroğlu, sahnede konuştuğu esnada arkasındaki korumalar da uzun namlulu silahlarla beklerken, 2 koruma da elindeki siyah çanta ile hazır bulundu.

Millet İttifakı'nın liderleri Samsun'daki mitingin ardından Ankara'da yapacakları mitinge katılmak üzere yine geniş güvenlik önlemleri altından Samsun'dan ayrıldılar.