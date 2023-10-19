Kılıçdaroğlu Muhtarlar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, şunları kaydetti:

"Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Muhtarlarımız ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Bu vesileyle muhtarlarımız için bütçe oluşturulmasının, belediye meclisinde söz sahibi olmalarının ve Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyorum."