Kılıçdaroğlu Muhtarlar Günü'nü kutladı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasi ve kamu idaresindeki önemine vurgu yaparak, bütçe oluşturulması ve Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulması gerekliliğini hatırlattı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabındaki mesajında, şunları kaydetti:
"Demokrasi işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip muhtarlarımızın, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Muhtarlarımız ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Bu vesileyle muhtarlarımız için bütçe oluşturulmasının, belediye meclisinde söz sahibi olmalarının ve Türkiye Muhtarlar Birliği'nin kurulmasının gerekliliğini bir kez daha hatırlatıyorum."