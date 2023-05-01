Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı liderleriyle yeni kampanya videosu yayınladı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik yeni ortak kampanya videosunu Twitter hesabından yayınladı. Videoda Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin liderleri ile ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İlk turda bitirelim. Haydi" notuyla Twitter hesabından yayınladığı videoda; "Haydi Birlikte Sandığa" çağrısında bulundu. Videoda Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin liderleri ile ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik yeni ortak kampanya videosunu Twitter hesabından yayınladı. Yurttaşların da yer aldığı videolarda, "Haydi Türkiye haydi" sloganı tekrar kullanıldı.

KILIÇDAROĞLU: HAYDİ BİRLİKTE SANDIĞA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Twitter hesabından "İlk turda bitirelim. Haydi" notuyla yayınladığı videoda; Millet İttifakı'nı oluşturan altı siyasi partinin liderleri, Yavaş ve İmamoğlu ile kısa videosu yer aldı. Kılıçdaroğlu ile Yavaş ve İmamoğlu ayrı ayrı çekilmiş görüntülerin yer aldığı videoda her lider de ayrı bir mesaj verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da videoda Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte "Haydi birlikte sandığa" mesajını verdi.

AKŞENER: HADİ TARİH YAZALIM, HAYDİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Hadi tarih yazalım, haydi" derken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Haydi umuda, haydi" DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Haydi beraber, haydi", Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Haydi yeniliğe, haydi", Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise "Haydi mutluluğa haydi" diye seslendiler.

"HAYDİ HEP BİRLİKTE SANDIĞA, SANA SÖZ TÜRKİYE KAZANACAK"

Videonun sonunda Millet İttifakı'nı oluşturan bütün siyasi parti liderleri ile İmamoğlu ve Yavaş'ın toplu olarak yer aldığı görüntüde ise Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Haydi hep birlikte sandığa, sana söz Türkiye kazanacak" sözleri yer aldı.

Videoda yurttaşların ise şu sözlerine yer verildi:

"HAYDİ... GİDELİM, GÖREVİMİZİ YAPALIM"

"Haydi... Gidelim, görevimizi yapalım."

"BUGÜN SOĞAN OLMUŞ KAÇ PARA"

"Bugün soğan olmuş kaç para? Haydi ya..."

"ARTIK YETER"

"20 yıldır aynı kişiye oy verdim. Artık yeter."

"GELECEĞİMİZ O SANDIKTA"

"Oy atmayacağım diyor. Geleceğimiz o sandıkta."

"HAYDİ BİRLEŞE BİRLEŞE"

"Haydi birleşe birleşe... İlk turda bitirelim bu işi."

"ÇIKAR CEBİNDEKİ TELEFONU"

"Çıkar cebindeki telefonu... Bir selfi çekelim!"