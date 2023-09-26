Kılıçdaroğlu Mevlid Kandili'ni kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yurttaşların Mevlid Kandili'ni kutladı ve İslamiyet'in güzelliklerini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İslamiyet güzellikler dinidir. Yalanı, iftirayı, hırsızlığı yasaklar, zulme karşı çıkar. Şefkati, hoşgörüyü ve barışı öğütler. Dinimizin güzelliklerinin vücut bulduğu, peygamberimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili'ni kutlar, huzur, barış ve güzelliklerle dolu yarınlar dilerim." ifadesini kullandı.