Kılıçdaroğlu, mesaisini TBMM'de gerçekleştirdi Politika Haberleri CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü mesaisini TBMM'de sürdürdü. CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü mesaisini TBMM'de sürdürdü. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından, çalışmalarını TBMM'deki makam odasında sürdürdü. Bazı kabul ve görüşmelerini Meclis'te gerçekleştiren Kılıçdaroğlu'nun, yarın Hatay'ın Defne ilçesine yapacağı ziyaret ile ilgili de CHP'li bazı belediye başkanlarıyla görüştüğü öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Politika Haberler

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