Kılıçdaroğlu, Merzifon'daki otobüs kazasıyla ilgili taziye mesajı paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bugün sabah saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi ise yaralandı.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından taziye ve başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
"Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."