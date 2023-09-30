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Kılıçdaroğlu, Merzifon'daki otobüs kazasıyla ilgili taziye mesajı paylaştı

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bugün sabah saatlerinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 6 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi ise yaralandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından taziye ve başsağlığı mesajı paylaştı.  Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: ANKA / Politika

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