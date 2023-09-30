Kılıçdaroğlu, Merzifon'daki Otobüs Kazasında Hayatını Kaybedenlere Rahmet Diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.