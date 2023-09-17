Kılıçdaroğlu, Merdan Yanardağ'a destek verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mücadelenin koçbaşlığını bu ülkenin aydınları, gençleri ve kadınları yapacak. Bu aydınlardan birisi de Merdan Yanardağ. Dolayısıyla buradan sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'TELE1 Dayanışma Gecesi'ne katıldı. Geceye Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Sultan Özcan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Turgut Koçak, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) Genel Başkanı Aysel Tekerek, milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Geceye katılamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bir mesaj gönderdi. Programın başında okunan mesajında İmamoğlu, 'Basın üzerindeki baskıları, halkın haber alma özgürlüğünün ve düşüncenin kısıtlanmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Sevgili Merdan Yanardağ'a ve sizlere daha adil, daha güzel günlerde bir araya geleceğimize yürekten inanıyoruz" dedi.

O AYDINLARDAN BİRİSİ DE MERDAN YANARDAĞ

Programda bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 'Bir ülkeyi ileriye taşıyan o ülkenin aydınlarıdır. O ülkenin aydınları ellerindeki meşale ile toplumu aydınlatırlar. Aydınların tarihsel sorumluluğu yanında ciddi zorlukları da vardır. Çünkü aydınlanmaya karşı olanlar, önce o ülkenin aydınlarını yok etmek isterler. O nedenle Merdan Yanardağ içeride, milletvekili içeride, avukatlar içeride, gazeteciler içeride. Dolayısıyla hep beraber mücadeleyi sürdüreceğiz. Mücadelenin koçbaşlığını bu ülkenin aydınları, gençleri ve kadınları yapacak. Bu aydınlardan birisi de Merdan Yanardağ. Dolayısıyla buradan sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Şunu da ifade edeyim. Umutsuzluğu zihninde taşıyan insanların bir gelecek hayali yoktur. Umutsuzluğu yenmek her aydının ve bu ülkede yaşayan özgürlük isteyen herkesin temel hedefi olmak zorundadır" Şeklinde konuştu.